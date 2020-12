Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov va primi maine 100 de doze de vaccin impotriva COVID-19 din cele 10.000 care au ajuns in țara, urmand ca inca 100 de doze sa ajunga peste 3 saptamani pentru rapel, spune medicul Andreea Moldovan, directorul spitalului. De altfel, Moldovan va fi prima vaccinata…

- Persoanele care vor fi vaccinate anti-COVID vor primi o adeverința care va conține data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul. Fiecare persoana imunizata la COVID-19 va primi o adeverința de vaccinare, spune Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind…

- Necazurile se țin lanț de deputatul USR Tudor Benga. Acesta a fost confirmat pozitiv in ceea ce privește infectarea cu coronavirus. „Astazi am primit rezultatul testului efectuat luni și mi s-a confirmat ceea ce banuiam deja, anume ca sunt pozitiv cu Covid19. Am simptome inca de duminica seara, evoluția…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anunțat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de aproape 95%, conform datelor testelor clinice din faza a treia. Acesta este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator impotriva…

- Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, considera ca in Romania ar trebui luate masuri mai stricte pentru stoparea creșterii numarului de infectari cu Sars-Cov-2. „Eu zic „Stop viața sociala” pentru ca efectiv ne batem joc. Uitați ce se intampla acum cu pelerinajele,…

- Asociația Pro Consumatori (APC) avertizeaza ca una din 5 maști folosite de romani in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, și atrage atenția ca aceasta nu protejeaza contra infectarii cu noul coronavirus. Maștile fashion nu protejeaza impotriva transmiterii noului tip de coronavirus,…

- Epidemia de COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent de aproape doua saptamani, iar o parte dintre cei infectați ajung in stare grava, la secțiile de Terapie Intensiva. In toata țara sunt disponibile 1050 de paturi dotate cu aparatura necesara pentru ingrijirea acestor pacienți, iar miercuri,…

- In primele doua saptamani de la inceperea cursurilor statistica oficiala arata ca 1.325 de copii și tineri cu varste intre 0 și 19 ani au fost confirmați cu noul Coronavirus, potrivit datelor oficiale analizate de Edupedu.ro. Numarul cazurilor este in creștere fața de perioada anterioara, arata datele…