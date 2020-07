Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit temporar intre stațiile Crivina - Brazi, pe ambele sensuri de circulație, miercuri seara, din cauza copacilor prabușiți pe calea ferata, 10 trenuri de calatori fiind afectate, potrivit CFR SA.Purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, a declarat ca din primele…

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa-masa, in localitatea Jidvei, unde un autoturism cu 3 pasageri a fost lovit de tren, la nivelul trecerii cu calea ferata. „Garda de intervenție Blaj intervine cu 1 ASAS și 1 SMURD B2 pentru acordarea de prim ajutor și descarcerare la un accident produs pe calea…

- Accident feroviar grav in Cehia! Cel putin trei persoane au murit și cel puțin 30 de persoane au fost ranite, marți dupa amiaza, dupa ce doua trenuri de calatori au intrat in coliziune in nord-vestul Cehiei, potrivit primelor informații ale presei...

- Din data 1 iulie 2020, CFR Calatori repune in traficul intern alte trenuri a caror circulatie a fost suspendata in corelatie cu masurile luate de autoritati in contextul pandemiei cu coronavirus.Data reluarii circulatiei Tren Relatia01.07.2020 R 7375 Faurei ndash; Galati01.07.2020 R 2515 Fagaras ndash;…

- Trei trenuri cu calatori sunt oprite luni dimineata in statiile CF Gura Humorului, Frasin si Paltinoasa, din cauza vegetatiei ajunse pe calea ferata si a terasamentului afectat, in urma ploilor si vijeliilor.

- Astazi, in jurul orelor 16:15 Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca o persoana se afla cazuta langa firul II de cale ferata, București – Ploiești, intre Stațiile C. F. Brazi și Prahova, in zona kilometrului feroviar 49+700 m. Echipa operativa a constatat ca cele sesizate se confirma, la fața…