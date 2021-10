1. Timpul de incarcare a site-ului webAccelerarea timpului de incarcare a site-ului web este foarte importanta. Daca un utilizator se confrunta cu un site cu incarcare lenta, este posibil sa-și piarda rabdarea și sa incerce sa navigheze pe un site web similar acestuia. Imbunatațirea vitezei de incarcare este cruciala pentru site-urile care vor sa se claseze bine, mai ales ca acest factor este integrat de Google in algoritmii sai.Pinterest este o platforma foarte puternica, care evolueaza din ce in ce mai mult, an de an. Pinterest a redus timpul de așteptare perceput cu 40%, a crescut numarul de…