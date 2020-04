10 nou-născuți, contaminați cu noul coronavirus, în România! Un numar alarmant de nou-nascuți de la maternitatea Odobescu din Timișoara au fost confirmați cu COVID-19, conform unui comunicat oficial. Nelu Tataru, ministrul Sanatații a solicitat Direcției de Sanatate Publica Timișoara sa demareze de urgența o verificare la Spitalul Municipal cu privire la cazurile de nou nascuți depistați pozitiv la COVID 19, potrivit unui comunicat oficial. Din primele informații , la spitalul municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame și tot atația nou nascuți in data de 01 aprilie 2020. Testele au fost lucrate in 5 și 6 aprilie 2020. Rezultatele testelor arata… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

