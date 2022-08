Stiri pe aceeasi tema

- 29.07.2022, ora 17.28. Apel la 112: "Pompierii, un mal de pamant s a surpat. Un om este prins acolo. Veniti repede ldquo;, "Echipajele sunt deja alertate. Sunt pe drum. Vor ajunge imediat ldquo; Tragedia s a petrecut in comuna Castelu, din Medgidia, unde se executau lucrari la reteaua de canalizare…

- Tenismenul sarb, Novak Djokovic, a transmis in timp ce se afla la inaugurarea unui complex de tenis in Bosnia ca „nu este sfarsitul lumii” daca nu va juca la editia din acest an de la US Open, potrivit RMC Sport. Novak Djokovic nu poate participa la US Open pentru ca nu este vaccinat anti-Covid. Sarbul…

- Ultima ora! Ivana, fosta soție a lui Donald Trump, a murit la varsta de 73 de ani. Mama celor trei copii ai fostului președinte al Statelor Unite ale Americii a incetat din viața in vila ei din Upper East Side din New York. Ce mesaj emoționant a transmis fostul lider american. Știre in curs de […] The…

- Avionul de mici dimensiuni a avut defecțiune la motor, astfel ca pilotul a decis sa aterizeze de urgența pe autostrada din estul Statelor Unite, potrivit The Sun . Incidentul a avut loc duminica, dar imagini cu momentul in care avionul coboara pe autostrada Route 19 din Carolina de Nord, au fost facute…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat vineri, 24 iunie, dreptul constituțional la avort ca raspuns al „voinței lui Dumnezeu”, a declarat fostul președinte american Donald Trump, 76 de ani, relateaza agenția France Presse, preluata de Hotnews . Decizia „respecta Constituția” și „readuce totul la…

- Un elefant pe nume Happy va ramane la Gradina Zoologica din Bronx dupa ce o instanta superioara din statul american New York a respins marti cererea formulata de un grup pentru protectia animalelor potrivit careia pachidermul ar avea aceleasi drepturi ca si oamenii si ar trebui eliberat, informeaza…

- Președintele american Joe Biden și prima doamna a SUA au vizitat duminica, 29 mai, comunitatea din orașul texan Uvalde, devastata de atacul asupra școlii primare Robb, in care doua profesoare și 19 copii au fost uciși, relateaza The Guardian . Locuitorii orașului le-au cerut președintelui democrat și…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri,…