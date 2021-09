10 cărți din această toamnă. „Secolul singurătății” ne arată cum am devenit izolați înainte de pandemie Cele mai importante lansari ale toamnei, venind de la trei mari edituri romanești, le propun cititorilor sa exploreze universul interior al celor loviți de boala sau abuzați, dar și sa caute raspunsurile pentru actualele crize sociale prin care trecem. Memorii, biografii, ficțiune și eseuri – toamna aceasta vine cu o oferta bogata in librarii. Libertatea va propune zece volume recent lansate sau care urmeaza sa se lanseze in saptamanile urmatoare. Sunt carți despre istorii personale impresionante, dar și volume care analizeaza lumea in care traim. Singuratatea omului in era tehnologiei și istoria… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Igor Vovkovinski, american de origine ucrainea, cel mai inalt barbat din SUA la cei 2,35 metri ai sai, a murit pe 20 august, la varsta de 38 de ani, in statul Minnesota, ca urmare a unei boli de inima, conform unui anunt postat pe Facebook de mama acestuia, informeaza agenția France Presse, citata de…

- „Broderie pe fir de…ostașie”: O lansare de carte și un eveniment inedit. Autoarea prezinta intamplari traite de tatal sau, participant in cel de Al Doilea Razboi Mondial „Broderie pe fir de…ostașie”: O lansare de carte și un eveniment inedit. Autoarea prezinta intamplari traite de tatal sau, participant…

- Barack Obama, care a implinit 60 de ani miercuri, si-a anulat petrecerea prevazuta la sfarsitul acestei saptamani pe Insula de lux Martha's Vineyard, in Massachusetts, din cauza unor critici republicane, in contextul unei intensificari a epidemiei covid-19 din cauza variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2,…

- Administratia americana a Alimentelor si Medicamentelor (FDA) ia in calcul avertizarea populatiei asupra faptului ca vaccinul anti-Covid al companiei Johnson&Johnson poate duce la cresterea riscului aparitiei unei afectiuni neurologice rare, cunoscuta sub numele de sindromul Guillain-Barre (SGB). Autoritatile…

- Barack Obama a revenit cu un nou playlist Spotify, de data aceasta cu piesele pe care le asculta vara aceasta. Fostul președinte al Statelor Unite, in varsta de 59 de ani, asculta, printre altele, ‘Leave the Door Open’, de la Silk Sonic, ‘Wants and Needs’ a lui Drake, ‘I’ll Be Your Baby Tonight’, semnata…

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann (foto) pentru functia de ambasador al SUA in Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, in contextul in care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat in timpul fostului lider de la Casa Alba…

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann pentru functia de ambasador al SUA în Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, în contextul în care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat în timpul fostului lider…

- Lansare de carte la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga”: Volumul „Ganduri de pandemie” s-a nascut din dorința parintelui Maxim de a fi alaturi de cei de acasa Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va invita miercuri, 16 iunie 2021, la lansarea carții „Ganduri de pandemie”,…