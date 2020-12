Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa-amiaza, DNA a anuntat ca in acest dosar procurorii anticoruptie din Brasov fac cercetari penale in rem (pentru fapte) in legatura cu presupusa comitere, de catre mai multi functionari publici, a urmatoarelor infractiuni: luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta…

- Procurorii anticorupție fac cercetari pentru luare de mita și trafic de influența intr-un dosar in care sunt vizate persoane din conducerea unor spitale din județul Brașov și Harghita, conform Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Aceste persoane ar fi atribuit contracte de achiziție de echipamente…

- Presedintele AEP a fost confirmat cu COVID 19.Autoritatea Electorala Permanenta AEP informeaza ca presedintele AEP, Constantin Florin Mituletu Buica, a fost depistat pozitiv cu virusul Covid 19 in urma testarii Real Time PCR efectuate astazi, 1 decembrie 2020. Oficialul a mai efectuat luni un test rapid…

- Piata muncii s-a schimbat complet in ultimul an, iar candidatii incep sa faca anumite concesii atunci cand vor sa se angajeze, cum ar fi sa accepte salarii mai mici sau posturi inferioare, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs.Astfel, spre deosebire de anii trecuti,…

- La 20 octombrie 2020, a avut loc reuniunea ministeriala pentru statele din regiunea centrala a Sahelului, organizata de Guvernul Danemarcei, in colaborare cu Guvernul Germaniei, Organizatia Natiunilor Unite si Uniunea Europeana. La eveniment au participat Mark Lowcock, secretar general adjunct al ONU…

- In timpul lockdownului, epidemia Covid-19 a provocat tulburari psihice la 65% dintre italieni, la 63% dintre britanici, la 69% dintre spanioli și la 50% dintre germani, cu o medie europeana de 58%. Acest lucru este dovedit de o cercetare efectuata de Institutul de Cercetari Elma in Franța, Germania,…

- BUCUREȘTI, 6 oct - Sputnik. Pal Volner a explicat presei ca materialul complementar la raportul Comisiei Europene privind statul de drept a fost asigurat de unele organizații care sunt susținute de fundatia lui George Soros. Potrivit datelor existente, din cele 12 organizatii care asigura materialul…

- Vorbind in conditii de anonimitate, oficialul american a spus ca Iranul ar putea avea suficient material fisionabil pentru o arma nucleara pana la sfarsitul acestui an si ca Teheranul a reluat cooperarea cu Coreea de Nord, care detine armament nuclear, pentru rachete cu raza lunga de actiune. Acesta…