10 alimente pentru detoxifierea de iarna Iata 10 alimente pentru detoxifierea de iarna. 1. Legume cu frunze verzi 1.cu frunze verzi Sunt bogate in vitaminele A, C, E si B, contin multe minerale precum magneziu si mangan. Iar lista de optiuni este lunga: spanac, napi, broccoli, varza etc. 2. Usturoi 2. Usturoi Cu un continut ridicat de sulf, usturoiul are un gust si un miros usor intepatoare. Insa si beneficiile pentru sanatate sunt pe masura: efect antiinflamator, antioxidant, antibacterian, antiviral. 3. Migdale 3. Sunt bogate in vitamina E, magneziu si mangan. 4. Conopida 4. Contine substante care activeaza niste enzime detoxifiante,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

