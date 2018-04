Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de tineri se afla zilele acestea pe litoral, în miniacanța de 1 Mai, pentru ei fiind pregatite festivaluri de muzica, gastronomice și de bere, întreceri de mașini și multe concerte, cele mai aglomerate stațiuni fiind și în acest an Mamaia și Vama Veche. În Mamaia…

- Turiștii care aleg sa sarbatoreasca minivacanța de 1 mai in Apuseni au ocazia sa participe la cursuri de calarie, drumeții cu bicicleta, dar și sa asiste la spectacole de muzica și dans ale unor ansambluri locale, formate din tineri imbracați in port specific Țarii Moților. Președintele Asociației Naționale…

- CCR a admis sesizarea PNL de neconstituționalitate in cazul Hotararii Parlamentului nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și a Camerei Deputaților pentru verificarea activitații directorului Serviciului de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu, și a modului in care…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni ”Europol” aduce in atenția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dar și a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), problema lipsei polițiștilor de pe strazile Romaniei pe toata durata unei zile, așa cum o cere legislația. Cosmin Andreica, liderul respectivei organizații…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, ca cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul personal.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…