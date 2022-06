Unul din doi copii din Romania este supus unei forme de abuz, iar 41,5% dintre copii se afla in risc de saracie sau excluziune sociala, cea mai mare rata din Uniunea Europeana, in timp ce 45% dintre fetele sub 15 ani care au devenite mame in statele UE provin din Romania, conform daterelor transmise miercuri de catre organizația Salvați Copiii. Principalele concluzii ale raportului Salvați Copiii: 4 din 10 copii romani sunt afectați de izolare sociala și educaționala și lipsa condițiilor de trai decent; Violența afecteaza 1 copil roman din 2, iar abuzul sexual asupra copilului reprezinta cel mai…