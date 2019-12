Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final Euro 2020 a avut loc la Bucuresti. Romania va juca in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria in cazul in care va trece de cele doua meciuri din playoff-ul Ligii Natiunilor, potrivit digisport. Romania va organiza 3 meciuri din faza grupelor…

- Klaus Iohannis participa la dezbaterea gazduita de SNSPA in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. La Dezbatere sunt prezenți jurnaliști, politologi , dar și foarte mulți studenți. Klaus Iohannis a avut cate un mesaj pentru electoratul fiecari partid in Romania. “Am avut realizari care vor…

- Dan Barna, candidatul USR-Plus, clasat pe locul al treilea la finalul votului in Romania, este in continuare optimist in ceea ce privește intrarea sa in turul doi al algerilor prezidențiale. Deși la o diferența de de 6 procente de Vorica Dancila, candidata PSD, Dan Barna spera ca voturile din Diaspora…

- Ministrul revocat al justiției, Ana Birchall, crede ca a gasit soluția pentru a pune capat faptelor de criminalitate organizata care au zguduit Romania in utlima perioada: refacerea protocoalelor secrete intre instituțiile din justiție și serviciile de informații. Surse guvernamentale au precizat pentru…

- Apar informații noi despre tragedia de la Dambovița. Fetița disparuta vineri pe drumul de la școala spre casa și care a fost gasita fara viața duminica, avea corpul plin de rani. Principalul suspect, un cetațean olandez, ar fi parasit intre timp Romania. Paradoxal este ca, in timpul audierilor care…

- Rabinul Comunitatii Originarilor din Romania, Josef Wasserman, a facut, vineri, un apel catre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila sa lase la o parte divergentele si sa ajunga la un consens politic in vederea desemnarii ambasadorului Romaniei in Israel, dupa mai bine de trei ani…

- Mircea Badea subliniaza ca tragedia din Caracal continua sa fie pe primele locuri in interesul public, fara o direcție ce poate fi anticipata. ”Acest caz – n.r. Caracal – a ieșit absolut, ba, de nicaieri. Felul in care a prins la populația Romaniei e o chestie care nu se poate explica sociologic sau…