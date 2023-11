Stiri pe aceeasi tema

- Și in acest an, de 1 Decembrie 2023, la Alba Iulia va fi organizata o parada militara cu trupe și tehnica de lupta. Momentul este, in fiecare an, parte componenta a manifestarilor desfașurate de Ziua Naționala a Romaniei.

- Sarbatorile de iarna vor ține peste o luna, la Galați. Autoritațile vor pregati concerte, patinoar in aer liber, roata panoramica, focuri de artificii, petrecere cu DJ și multe alte surprize. Centrul distracției va fi in Gradina Publica

- FOTO: Ziua Armatei Romaniei sarbatorita și la Botoșani, cu flori și ceremonie militara Manifestarile au debutat la bustul generalului Gheorghe Avramescu, din piața care poarta numele eroului botoșanean, unde cadrele militare, active și in rezerva, precum și membrii asociațiilor veteranilor de razboi…

- Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a fost huiduit joi la sosirea la parada militara de la Madrid in cadrul festivitatilor organizate de Ziua Nationala a Spaniei, ceremonie transmisa in direct de televiziunea publica, potrivit AFP."Tradatorule!", "Spania nu este de vanzare!" au strigat mai…

- Festivitați de amploare la Orhei, unde este sarbatorita cu mult fast Ziua Independenței Republicii Moldova. Ceremonia a inceput de dimineața, la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul participanților la luptele pentru independența. La ea au participat reprezentanți ai administrației raionale…

- „Drag de Intregalde”. Targ cu produse naturale, parada portului popular și spectacol de muzica populara. PROGRAM In perioada 26-27 august, in comuna Intregalde se va desfașura a doua ediție a evenimentului cultural-artistic „Drag de Intregalde”. Evenimentul este organizat de catre Primaria Intregalde…

- Doomstriker LEMC Banat și Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I" din Timișoara vor organiza un eveniment caritabil in data de 23 septembrie. O parada moto și un concert de muzica rock, folk și jazz-oldies va avea loc la Hanul Kilometrul 6 al universitații cu scopul de a strange bani pentru…

- Parada de la Varsovia arata ca Polonia tinteste sa devina cea mai mare putere militara din Europa, aceasta fiind opinia unui reprezentant al unei țari NATO. Parada de la Varsovia este o demonstratie a puterii militare a Poloniei, sustine un general portughez, Jose Arnaut Moreira. Intr-un interviu acordat…