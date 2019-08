Zmeul de la „păcănele“, arestat Individul care i-a uimit pe politisti prin tupeul sau infractional a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, ca urmare a unei decizii luate de Judecatoria Iasi. Relu Padurariu este acuzat de furt, conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului, el fiind bagat in arest la finele saptamanii trecute. „Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 15 august a.c., un barbat de 32 de ani ar fi sustras un autoturism car (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

