Zina Dumitrescu, confesiuni la 82 DE ANI. Creatoarea de modă şi-a dezvăluit SECRETELE Zina Dumitrescu a acordat un interviu pentru emisiunea "Refresh by Oana Turcu", de la Antena Stars, in care și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor. Primele imagini cu Zina Dumitrescu dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. A slabit mult si e de nerecunoscut Creatoarea de moda, care a fost casatorita de trei ori, a povestit cum cucerea barbații in tinerețe: "Eram foarte naturala, atata tot. Depinde de domn. Daca imi placea, ma duceam, vorbeam cu el. Soțul meu a fost extraordinar, marele academician Dumitrescu. Iși facea timp pentru familie. Dar eu ma ocupam de casa.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

