Zeci de gospododării inundate în estul județului Timiș Mai multe localitați din estul județului Timiș au fost afectate de inundații, in urma ploilor abundente și a scurgerilor de pe versanți. Pompierii din cadrul ISU Timiș au intervenit in localitațile Bara, Cladova și Ierșnic, unde au fost inundate mai multe gospodarii, dar și pentru degajarea apei de pe strazile inundate. In Bara, unde circa 30 de gospodarii au fost afectate de ape, pompierii au intervenit cu doua barci, doua motopompe de mare capacitate, trei autospeciale și un microbuz, iar la Cladova, cu o autospeciala și doua motopompe. Probleme mari au fost și in localitatea… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

