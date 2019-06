Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In total, sunt patru copii abandondați pe aeroport: doi pe cel din Milano și inca doi pe cel din Tokyo. STIRE INITIALA: Doi copii din Vaslui, abandonați pe aeroportul din Milano dupa o tabara in Japonia Din grupul de copii abandonați pe aeroportul din Milano, dupa o tabara in Japonia, se afla…

- Opt elevi din Iasi si profesorul lor au fost prinsi in atacurile din Sri Lanka. Acestia se aflau acolo pentru un schimb de experienta, iar acum s-au intors acasa, in siguranta. MAE a facut anuntul.

- Sute de copii romani traiesc in Spania fara sa aiba documente si cetatenie. Sunt copii proveniti din parinti romani, care stau in centre de primire sau sunt crescuti de asistenti sociali si carora tara de adoptie ar fi dispusa sa le acorde cetatenie potrivit digi24.ro.Ei nu au drepturi si…