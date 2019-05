Stiri pe aceeasi tema

- • Investitiile in spitale și infrastructura rutiera raman in top și in 2019 Violeta Stoica Prahova va avea un buget de jumatate de miliard de lei in acest an, fonduri care vor fi imparțite intre bugetul de funcționare și cel destinat investițiilor. Din suma totala a cheltuielilor estimate, de 502,8…

- Filmul "Inima albastra" regizat de Violeta Birla, o fosta beneficiara a serviciilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, cu actrita Maia Morgenstern in rol principal, a fost prezentat joi, in premiera in Romania, la cinematograful Balada din Focsani.…

- • DGASPC Prahova pregatește un proiect pentru prevenirea separarii minorilor de parinti Violeta Stoica Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova (DGASPC) pregatește un proiect pentru obținerea finanțarii europene in scopul reducerii riscului de abandonare a minorilor de catre…

- Violeta Stoica Contractele de finanțare semnate ieri la Ploiești de catre reprezentanții Consiliului Județean Prahova, prin președintele Bogdan Toader, propulseaza județul Prahova pe primul loc, la capitolul accesarii fondurilor europene, in randul celor șapte județe membre ale Regiunii Sud Muntenia.…

- Intr-o perioada in care se vorbește tot mai mult despre inteligența artificiala și roboți, peste 30 de beneficiari ai Centrului pentru copii cu dizabilitati "Domnița Balașa", aflat in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6, au avut ocazia de a patrunde…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca deficitul de medici anestezisti din spitalele din Romania va fi rezolvat in aproximativ doi ani. ‘Ministerul Sanatatii a scos anul trecut foarte multe locuri la rezidentiat. Din pacate, un medic anestezist…

- Detalii șocante despre un nou caz de abuz asupra copiilor cu dizabilitați aflați in grija statului au ieșit la iveala. Angajații de la Centrul „Sfantul Andrei” din Ploiești, ce au fost ridicați de procurori, au recunoscut ca au batut copiii fara aparare. Unul dintre aceștia a acceptat sa vorbeasca cu…