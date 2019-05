Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! Medicii au reusit sa il stabilizeze pe barbatul aflat in soc anafilactic. Preluat de echipajul de pe Terapie Intensiva Mobila, barbatul a fost resuscitat zeci de minute, iar intr-un final acesta a fost stabilizat. In acest moment el este stabil hemodinamic si constient la Unitatea de Primiri…

- Capusele fac din nou prapad. In medie, zece persoane se prezinta, zilnic, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau, dupa ce au fost muscate de capuse. Intepaturile au fost provocate fie „la iarba verde”, fie in timpul unor plimbari prin parc.

- Mihai Constantinescu (73 ani) se afla in stare grava la spital, dupa ce a suferit un al treilea stop cardio-respirator. Potrivit medicilor, șansele de supraviețuire ale artistului sunt minime. Cantarețul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, la secția de Terapie Intensiva. Acesta a suferit,…

- O tanara ranita in accidentul de luni seara din judetul Buzau, unde un microbuz plin cu oameni a fost lovit de un tren Interregio, a murit la spital, marti dimineata, numarul deceselor ridicandu-se astfel la patru, in timp ce alte doua persoane aflandu-se in stare critica. Alte 10 victime sunt inca…

- O fetița de 11 ani a ajuns duminica duminica dupa-amiaza la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau cu rani la cap dupa ce bicicleta pe care se afla a fost agațata de o caruța. S-a intamplat pe strada Campului din Potoceni, comuna Maracineni. Copila se afla pe portbagajul bicicletei…

- Doua persoane au ajuns astazi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau dupa ce au fost implicate intr-un eveniment rutier care a avut loc pe DN 2 B, la intrare in municipiul Buzau, dinspre Braila. Doua autovehicule s-au lovit fața -spate dupa ce uneia dintre mașini i s-ar fi deschis…

- Un ieșean a fost gasit beat mort in fața barului din localitatea Butea. Omul bause in carciuma pana ce a intrat in coma alcoolica, și s-a prabușit la ieșirea din local. Norocul lui a fost ca a fost observat de alți petrecareți, care au anunțat echipajele de urgența. Barbatul de 49 de ani era aproape…