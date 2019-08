Stiri pe aceeasi tema

- ​Cu siguranța, șocul meciurilor din sferturile de la Toronto va fi cel în care Serena Williams o va întâlni pe Naomi Osaka. Ultima confruntare directa a avut loc în finala de la US Open, acolo unde nipona a învins-o pe americanca. "Este mama mea din tenis, e persoana…

- Marie Bouzkova a trecut in faza optimilor de finala de Jelena Ostapenko (82 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida dintre Simona Halep si reprezentanta Cehiei este programata ultima pe Arena Centrala in ziua de vineri, dupa duelul dintre Serena Williams si Naomi Osaka. Astfel, Halep si Bouzkova vor intra in scena…

- ​Jucatoarea ceha de tenis Marie Bouzkova, locul 91 WTA, venita din calificari, a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, locul 81 mondial, si va evolua contra Simonei Halep în sferturi la Rogers Cup.Marie Bouzkova s-a impus, scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 19 minute de joc.Simona…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, liderul WTA, a fost eliminata, marti, in turul doi al turneului Rogers Cup, de americanca Sofia Kenin, numarul 29 mondial, potrivit news.ro.Kenin s-a impus cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-4, intr-o ora si 57 de minute. Americanca va juca in faza urmatoare…

- Cu 5.933 de puncte acumulate, Simona Halep se menține pe locul 4 în clasamentul WTA, conform ierarhiei publicate luni. Dupa ce a parasit turneul de la San Jose înca din runda inaugurala (era campioana en-titre), Mihaela Buzarnescu a parasit TOP 100, ea aflându-se acum pe 127 (cu 497…

- ​Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 6 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Toronto, din cauza unei probleme la antebrat, a anuntat, vineri, Tennis Canada. Sportiva în vârsta de 29 de ani, care a câstigat Rogers Cup în 2012, s-a accidentat initial la antebrat…

- Simona Halep se menține pe locul 4 în clasamentul WTA, dat publicitații luni. Patricia Maria Țig continua ascensiunea în ierarhia mondiala, reușind un salt de 41 de locuri, pâna pe poziția 223. De asemenea, Irina Bara (sfertfinalista la Jurmala) a urcat 25 de locuri, pâna pe…

- A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 53, cu 1.106 puncte, dupa o coborare de sase pozitii. Si Sorana Cirstea a coborat, un loc, si este pe 77, cu 769 de puncte. Monica Niculescu a urcat doua locuri si ocupa pozitia 111, cu 556 de puncte. Pe 112 se afla Irina Begu,…