Workspace Studio, afaceri de 5,3 milioane euro in 2018, crestere 30%

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu stiu care este situatia bugetara a Romaniei. Acesta este un domeniu de care raspunde vicepresedintele Valdis Dombrovskis, impreuna cu comisarul european Moscovici. Eu am raspuns in ceea ce priveste partea legata de fondurile europene. Am spus de la inceput ca Romania a fost in pericol de a pierde…

- Oradea atrage inca 14,2 milioane euro din fonduri structurale, dupa ce a aplicat cu cinci noi proiecte in parteneriat cu autoritati locale din Ungaria, care vizeaza, printre altele, implementarea unui proiect unic in sistemul de sanatate din Romania, scrie adevarul.ro.Proiectele vizeaza mai…

- Actionarii Alro Slatina, singurul producator de aluminiu primar si de aliaje din aluminiu din Romania, au aprobat astazi suplimentarea cu inca 70 milioane de dolari a unei facilitati de credit contractata in 2015 printr-un sindicat bancar, in valoare de 167 milioane dolari.

- Business Hi-Tech Unde se duce datoria externa? Romanii dau 1 miliard de euro pe 4 milioane de smartphone-uri in 2018 Tweet Print Mail Autor: Adrian Seceleanu astazi, 00:08 0 In primele 10 luni s-au vandut 3 milioane au fost smartphone-uri, iar pentru tot anul 2018 se estimeaza 4 milioane,…

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a vorbit in ediția de luni despre sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, care a avut loc duminica.”40.000 de oameni au fost prezenți la aceasta sfințire a Catedralei. Un proiect care dateaza de pe vremea cand Romania era regat. Investiția se ridica la cel puțin…

- Burse - Fonduri mutuale Omul de afaceri care a preluat controlul unuia dintre cei mai mari producatori romani de textile, cu 400 de angajati Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:06 173 Conted Dorohoi (CNTE), producator de textile cu aproximativ 400 de angajati, a anuntat ca…

- Lantul de cinematografe Cineplexx, detinut de compania austriaca Constantin Film, isi face intrarea pe piata din Romania, urmand sa inaugureze opt unitati pana in 2021, in urma unei investitii totale de 25 milioane de euro.

- PiatraOnline a lansat oficial brandul in sistem de franciza, planurile reprezentantilor fiind sa acopere piata locala pentru ca mai apoi sa iasa cu brandul pe pietele internationale. Investitia initiala intr-o franciza operata sub businessul PiatraOnline este intre 100.000 – 200.000 de euro, a spus…