Vulcanul Popocatepetl, erupție spectaculoasă. Alertă în Mexic Centrul National de Prevenire a Dezastrelor (Cenapred) a informat in ultimul sau buletin ca activitatea eruptiva a inceput in cursul noptii de joi (03:00 GMT vineri) cu o durata de sapte ore, provocand expulzare de materii si cenusa. "Cenapred face apel cetatenilor sa nu se apropie de vulcan si mai ales de crater, ca urmare a pericolului pe care il implica caderea de materii piroclatice", se arata intr-un comunicat al institutiei. Coloana eruptiva a fost de 2 kilometri si s-a revarsat pe versantul de sud-vest al vulcanului imprastiind cenusa asupra localitatilor invecinate. In… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

