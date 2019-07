Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a afirmat, marți, la Antena 3, ca desemnarea Vioricai Dancila drept candidat al PSD arata ca social-democrații au alte prioritați decat caștigarea alegerilor. Vosganian a spus ca ALDE și-a pierdut increderea in aliații de la PSD, dupa refuzul…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, luni, ca electoratul PSD-ALDE il "valideaza" pe Calin Popescu-Tariceanu drept candidat al acestei coalitii la alegerile prezidentiale. El a precizat, dupa sedinta Biroului Politic Central ale ALDE, ca in cadrul reuniunii s-a…

- Ion Cristoiu a participat, sambata, la Congresul PSD. In opinia acestuia, „Liviu Plesoianu este singurul vorbitor, singurul candidat care s-a adresat unui partid care crede in tacere ceva, dar a fost si vorbitorul care a entuziasmat sala. Niciunul nu a beneficiat de un asemenea entuziasm al salii.…

- “Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa iesim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul presedinte si-a ratat…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anuntat luni ca a luat decizia de a se inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania…

- Pentru prima data in ultimele luni, cea mai importanta voce din PSD a anunțat ca prezidențiabilul coaliției de guvernare nu va fi unul comun cu ALDE. Viorica Dancila a declarat ca vrea ca, pana la finalul lui iulie sau inceputul lui august, PSD sa aiba candidatul la prezidențiale. Ea a precizat,…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului.”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a ezitat sa dea un raspuns marți, cu privire la candidatul la președinție, in condițiile in care numele sau a fost menționat duminica seara de Liviu Dragnea ca varianta pentru candidat comun PSD- ALDE."Va vom anunța", a fost raspunsul lui Calin Popescu…