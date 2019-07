Presedintele Volodimir Zelenski are sase mari sa devina primul lider ucrainean post-comunist care va avea sprijinul unei majoritati absolute in parlamentul de la Kiev, relateaza luni BBC si AFP.



Slujitorul Poporului, partidul numit dupa un sitcom care l-a facut celebru, a castigat 42,8% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a peste 80% din voturi. Partidul sau este pe cale sa obtina astfel in jur de 250 mandate din cele 450 de locuri din parlament.



O victorie decisiva pentru partidul lui Zelenski ar face sa fie mai usor pentru el sa impuna reforme si sa combata…