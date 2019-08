Viorica Dăncilă răspunde criticilor ALDE: Bugetele SRI şi SIE nu au crescut Viorica Dancila a explicat ca nu au fost marite bugetele SRI și SIE, la rectificarea bugetara, doar au fost alocate sume in vederea salarizarii, nu pentru alte obiective. Premierul a reamintit despre taierea bugetelor serviciilor de informații adoptata de Parlament la inceputul acestui an. „Vreau sa fac o precizare. Nu a crescut nici la SRI, nici la SIE. La inceputul anului, in CSAT, am aprobat bugetul pentru serviciile de informații, fie ca vorbim de SIE, fie ca vorbim de SRI, astfel incat sa asiguram salariile pana la sfarșitul anului. Daca va amintiți, am mers in Parlament și bugetul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Viorica Dancila spune ca nu va face o restructurare a echipei guvernamentale așa cum vrea Calin Popescu Tariceanu și nici nu va veni cu un nou program de guvernare în Parlament. „Un nou program de guvernare nu putem sa avem decât daca venim la vot în Parlament, pentru…

- Viorica Dancila este propunerea votata si in ședința BPN al partidului, cu doar doua voturi impotriva. Gabriela Firea a renunțat la candidatura. In cadrul CEX, intre Paul Stanescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stanescu spunand ca nu crede in șansele lui…

- Conflict mocnit intre Viorica Dancila și Carmen Dan. Fostul ministru de Interne insista și susține ca ea a demisionat, nu premierul i-a cerut demisia. Dancila susține exact contrariul și arata ca ea i-a cerut sa-și depuna mandatul. "Nu comentez in niciun fel declarațiile premierului Dancila,…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern de marti. Executivul va da astazi o hotarare de guvern in acest sens, a precizat premierul. Data…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, in emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR - PLUS, dar in mod sigur va exista un candidat propriu.Intrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus: "Nu pot sa confirm acest lucru. Eu confirm…

- Liderul interimar al PSD, Viorica Dancila, care si-a deschis de curand cont pe Facebook, scrie, vineri seara, un mesaj care se doreste a fi un raspuns dat presedintelui Klaus Iohannis la apelul acestuia adresat partidelor de a incheia un pact national pentru continuarea parcursului european al Romaniei.…

- Aflata la Bruxelles in prima vizita post-Dragnea, premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu liderii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, doi critici vehementi ai asaltului PSD la Justitie. Premierul s-a angajat sa sustina statul de drept. Primul test va fi in Parlament,…

- Premierul, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, politicieni, reprezentanti ai societatii civile si ai cultelor au fost invitati la intalnirea cu Papa Francisc care va avea loc pe 31 mai la Palatul Cotroceni.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o intalnire informala…