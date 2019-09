Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, presedintele USR, il critica pe Klaus Iohannis dupa decizia CCR care il obliga pe presedinte sa revoce ministrii propusi de Viorica Dancila pentru remaniere si sa numeasca interimarii propusi de premier. Barna considera si ca este rusinos faptul ca Viorica Dancila a ajuns sa fie obligata…

- Viorica Dancila a fost bagata in șah de Klaus Iohannis, care a refuzat numirea unor noi miniștri, dupa demisiile celor din ALDE. In acest context, aproximativ 10.000 de salariați ai ministerelor care erau in subordinea demisionarilor din ALDE au ramas fara lefuri, pentru ca miniștrii nu au lasat,…

- "Din nefericire, Palatul Cotroceni a devenit un sediu de campanie pentru actualul președinte. Ii transmit domnului Klaus Iohannis ca cetațenii inca așteapta explicații cu privire la motivul pentru care incalca repetat Constituția. Toți vrem sa ințelegem de ce actualul șef al statului face…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri ca, prin intarzierea numirii ministrilor interimari, Klaus Iohannis incalca deciziile Curtii Constitutionale „care consacra principiul...

- Viorica Dancila a declarat ca așteapta de la Klaus Iohannis un raspuns legat de miniștri interimari, pentru a nu ține Guvernul blocat. Premierul face apel la șeful statului sa nu se ambiționeze in a ii refuza pe cei propuși, din cauza unor vendete politice, potrivit TVR. „Aștept din partea președintelui…

- Viorica Dancila lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declaratiile de duminica seara de la Cotroceni. Premierul afirma ca presedinte a avut un discurs de campanie, lipsit de empatie, dand dovada ca nu a inteles miza. Dancila anunta ca Guvernul va lua masuri in continuare, pentru…

- Klaus Iohannis in hainele lui Suleiman Pașa, iar Viorica Dancila in pielea lui Ștefan cel Mare. Comparația a fost facuta de Mihai Fifor, secretarul general al PSD, pentru a explica relația dintre socialiști și președintele țarii.

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, sustine ca are sanse inclusiv in fata actualului sef al statului Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din aceasta toamna, adaugand ca intotdeauna a demonstrat ca poate fi "si premierul tuturor romanilor", deci poate fi "si presedintele tuturor romanilor".…