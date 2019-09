Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a pierdut in fața nou-promovatei Chindia Targoviște, scor 0-1 in etapa a 11-a din Liga 1, iar Dan Alexa (39 de ani) a recunoscut superioritatea trupei lui Viorel Moldovan (47 de ani). Vezi AICI desfașurarea partidei Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul Ligii…

- Chindia Targoviște a invins-o pe Astra Giurgiu, scor 1-0 in etapa a 11-a din Liga 1, iar Viorel Moldovan (47 de ani) a anunțat ca iși dorește sa joace in play-off alaturi de nou-promovata pe care o antreneaza. Vezi AICI desfașurarea partidei Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia pe care o pregateste sa se fi descatusat dupa partida castigata etapa trecuta cu Dinamo, scor 3-2, si ca va reusit sa lege o serie de victorii in urmatoarele runde ale Ligii I de…

- Clubul de fotbal FCSB a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca a reziliat de comun acord contractul cu antrenorul principal Bogdan Andone, precizand ca echipa va fi condusa la partida cu Astra Giurgiu de luni, din etapa a 4-a a Ligii I, de secundul Vergil Andronache."FCSB si Bogdan Andone…

- Universitatea Craiova a obtinut maximum posibil in primele doua runde ale Ligii I. In plus, a pus capat complexului Dinamo, invingand in Bucuresti dupa 25 de ani. Pentru alb-albastrii urmeaza un meci aparent usor. Duminica, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ vine Chindia Targoviste, iar victoria…

- FC Viitorul se pregateste de cel de-al doilea meci important din actuala stagiune a Ligii 1. Dupa ce, in etapa trecuta, i-au umilit la Ovidiu pe cei de la Dinamo, scor 5-0, elevii lui Gheorghe Hagi vor da acum piept cu nou-promovata Chindia Targoviste. Partida va avea loc maine, la Targoviste, cu incepere…

- Gaz Metan – Chindia 2-2. Chindia Targoviste a debutat cu o surpriza in Liga 1. Condusa cu 2-0 la Medias, dambovitenii au marcat de doua ori dupa pauza si a plecat cu un punct. La finalul partidei, Viorel Moldovan s-a aratat multumit de rezultat. „Cred ca am inceput putin timorati partida. Am facut cadouri…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…