Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a anuntat ca mijlocasul Cosmin Matei 27 de ani va fi inregimentat de echipa constanteana.A efectuat controlul medical si e ca si facut. Am luat un jucator valoros, care sta in Constanta. A fost si capitan. Cand a fost tanar, a fost mai capricios, dar acum…

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- *FC Voluntari – Astra Giurgiu 1-2 (1-1). Capatana ('10) / Alibec ('42),V. Gheorghe ('56). La modul in care elevii lui Cristiano Bergodi au inceput jocul se parea ca va fi o simpla bagatela pentru gazde. Insa Alibec n-are nevoie de multe cadouri pana sa inscrie. A fost de-ajuns ca Ricardinho sa-l puna…

- La trei zile de la meciul sustinut in Belgia, cu Gent, si pierdut cu 3 6, in mansa intai a turului doi preliminar din Europa League, FC Viitorul joaca in campionat. Jucatorii lui Gica Hagi sustin partida din etapa a treia a Ligii 1, acasa cu FC Hermannstadt, duminica, 28 iulie, de la ora 21.00. Dupa…

- Dan Nistor este marele absent al dinamoviștilor in acest start de sezon. Capitanul "cainilor" a ratat partida cu Viitorul (0-5), o va pierde și pe cea de duminica, de pe Național Arena, cu U Craiova. Nistor nu e refacut complet dupa microleziunea fibrilara la gamba stanga, Dinamo nu risca, mijlocașul…

- FC Viitorul îsi completeaza astfel palmaresul dupa titlul de campioana, Cupa României si cu cel de-al treilea trofeu national, Supercupa României. Aceasta a fost a doua partida în care formatia din Ovidiu a jucat cu Supercupa României pe masa, dar în 2017 a pierdut…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a castigat in premiera Supercupa Romaniei dupa ce a invins-o pe campioana en titre CFR Cluj cu 1-0 (0-0), sambata seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. FC Viitorul isi completeaza astfel palmaresul dupa titlul de campioana, Cupa Romaniei si cu cel de-al treilea trofeu…

- Bilal Laidouni, mijlocașul francez de 22 de ani de la FC Voluntari, va ajunge in aceasta vara la FCSB, pentru 700.000 de euro, așa cum GSP.RO a anunțat. Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la FC Voluntari, a vorbit dupa meciul cu Dinamo, 0-0, despre Laidouni și despre cum s-ar putea integra la FCSB.…