Stiri pe aceeasi tema

- Implant Pentru Refuz are parte de o primavara cat se poate de rodnica. Alaturi de turneul național de lansare a melodiei „Substraturi“ care a ajuns pana acum in Arad, Timișoara, Suceava, Iași, Craiova sau Ramnicu – Valcea, baieții au anunțat ca videoclipul piesei „Apus“ a trecut de peste un milion de…

- Fenomenul BLACKPINK lanseaza, spre deliciul fanilor culturii K-pop, mult-așteptatul EP, „Kill This Love”. Noul material semnat BLACKPINK integreaza piesele „Kill This Love”, „Don’t Know What To Do”, „Kick It”, „Hope Not” și „DDU-DU DDU-DU (Remix)”, disponibile acum pe toate platformele digitale. In…

- Piesa "Despacito" sparge record dupa record! Videoclipul este primul care a atins pragul de sase miliarde de vizualizari pe YouTube. Piesa interpretata de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee a devenit, astfel, cel mai vizionat videoclip din istoria Youtube. Urmeaza Ed Sheeran, cu "Shape…

- Videoclipul piesei ‘Despacito’, interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza marti EFE. Potrivit unui comunicat publicat vineri, ‘Despacito’ este cel mai vizualizat clip…

- Videoclipul piesei "Despacito", interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, dupa ce a trecut de pragul de 6 miliarde de vizualizari, fiind in prezent cel mai vizionat clip din istoria platformei video online, potrivit Le...

- Videoclipul piesei 'Despacito', interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza marti EFE. Potrivit unui comunicat publicat vineri, 'Despacito' este cel mai…

- Cel mai nou cantec byron se numește “Noua” și va aparea pe viitorul album de studio al trupei. Videoclipul este realizat de Laszlo Demeter și va avea premiera azi, 22 februarie, la ora 19.00 pe canalul oficial de YouTube al formației. Piesa „Noua” este disponibila pentru download și streaming pe iTunes,…

- Ed Sheeran incepe 2019 bine! Videoclipul lansat de Ed Sheeran in urma cu doi ani pentru piesa ”Shape Of You” a trecut de patru miliarde de vizualizari pe YouTube. Doar in primele zile din acest an a mai adaugat vreo patru milioane de vizualizari pentru ”Shape Of You” , astfel incat Ed Sheeran se poate...…