(VIDEO) Un bărbat care ar fi încercat să atingă o fetiță, băgat în comă de jandarmi In momentul in care a vazut ca oamenii legii se indreapta spre el, a fugit. In cele din urma a fost prins, dar, pentru ca a opus rezistenta, jandarmii au folosit spray lacrimogen. Imediat, barbatul a lesinat si a intrat in stop cardiorespirator. Medicii veniti la fata locului l-au resuscitat mai bine de 20 de minute, apoi l-au transportat la spital, unde se afla in coma. Se pare ca barbatul de 55 de ani, angajat al unui hotel din statiune, ar avea un dosar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in ultima seara de Neversea. Un barbat supraponderal, cu varsta de circa 30- 40 de ani, a murit. Cauzele decesului nu sunt, deocamdata, cunoscuta. Ambulanța a ajuns rapid la fața locului, iar medicii au incercat timp de circa 30-40 de ani sa-l resusciteze, dar eforturile lor au fost in zadar.…

- Un tanar și-a pierdut viața la un concurs de baut bere care a avut loc in Thailanda. Potrivit informațiilor din presa locala, tanarul a murit imediat dupa ce a baut o halba de bere in 30 de secunde la un concurs organizat de compania la care lucra. Dupa ce a baut berea, tanarul respectiv a amețit…

- Imediat dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, deputatul PSD Catalin Radulescu si-a varsat naduful pe medici, profesori si fermieri. Deputatul AKM le-a reprosat ca nu s-au mobilizat la urne, in ciuda cresterilor de pensii si salarii oferite de guvernarea PSD.

- Un individ care a incercat sa jefuiasca anul trecut o banca din Cluj a fost prins de polițiști la un an de la tentativa de jaf. Suspectul este un italian care era cautat cu un mandat de arestare european și de autoritațile din țara de origine, pentru talharie, și a fost depistat in localitatea Florești.…

- Un tanar cunoscut in lumea interlopa ca facand parte din clanul sportivilor a fost snopit in bataie, luni dupa-amiaza, pe Bulevardaul Unirii din Buzau. Martorii șocați au declarat ca au vazut cum patru persoane inarmate cu bate au coborat dintr-o mașina și apoi s-au napustit asupra rivalului din clanul…

- Constantin M., un barbat roman in varsta de 30 de ani, i-a șocat pe locuitorii cartierului Gancho, din orașul Zaragoza. Acesta traiește alaturi de o femeie din Spania, Elena Y. L., in varsta tot de 30 de ani, care are o fetița de patru ani. Deranjat ca fetița plangea, barbatul i-a dat una de a bagat-o…

- Mark Radcliffe, unul dintre cei mai indragiți oameni de radio americani, a primit o veste șocanta din partea medicilor. Prezentatorul a anunțat la radio ca are cancer și va disparea pentru o...