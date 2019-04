Stiri pe aceeasi tema

- Partida istorica, marți, in tenisului mondial feminin, la turneul ITF de la Sunderland. Britanica Tara Moore a intors soarta meciului cu franțuzoaica Jessika Ponchet, favorita 3, informeaza bbc.com. Tara Moore a intors de la 0-5, 30-40, in setul doi, dupa ce il cedase lamentabil pe primul. Englezii…

- Ce iți poate trece prin minte atunci cand ești condus cu 6-0, 5-0 și minge de meci? Nu știu daca ați trecut printr-o asemenea situație, dar va pot spune ca in circuitul ITF tocmai a avut loc una dintre cele mai mari reveniri din istoria tenisului. Tara Moore (479 WTA) a reușit și a invins-o pe Jessika…

- Cu o distribuție remarcabila, completata de actorii Ian McShane, Sasha Lane și Daniel Dae Kim, acțiunea „Hellboy” poate și urmarita in 3D, la cinema, incepand cu 12 aprilie. Acțiunea il gasește pe legendarul erou-demon (David Harbour) in Anglia unde trebuie sa invinga trei monștri giganți care fac ravagii.…

- Crezi ca ai tot ce e necesar pentru biroul tau si crezi ca ai reusit. Vrei chiar ca numele tau sa fie sinonim cu solutia pentru biroul propriu! Daca te uiti mai atent poate nu ai reusit asa de mult. Poate ca iti lipseste ceva. Mai ales in cazul in care vrei sa ai ceva special pentru sala ta…

- In 18 martie 1906, banațeanul Traian Vuia scria o fila in istoria aviației mondiale. In Franța, la Montesson, el a reușit primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai greu decat aerul. Traian Vuia a pornit cu propriul sau motor, a reușit sa ruleze 50 de metri, dupa care s-a desprins de la sol […]…

- Bianca Andreescu, jucatoarea canadiana de origine romana, locul 60 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, calificandu-se pentru prima data in finala unui turneu de categorie Premier Mandatory, la Indian Wells.Sportiva…

- Radu Albot a scris o noua pagina in istoria tenisului moldovenesc. El a cucerit primul titlu ATP al carierei la turneul de la Delray Beach, Statele Unite ale Americii.In marea finala, Albot a jucat cu britanicul Daniel Evans și a cedat primul set cu 3-6, dar s-a impus in al doilea cu 6-3.