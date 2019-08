VIDEO Schalke 04 vs Bayern Munchen 0-3 / Hat-trick pentru Lewandowski

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern a remizat cu Hertha Berlin, 2-2, in prima etapa din Bundesliga. Bavarezii sunt furioși dupa egalul cu Hertha. „Daca joci cum am facut-o noi, caștigi noua meciuri din zece impotriva Herthei. De aceea, e ciudat„, a declarat Thomas Muller Degeaba a avut Bayern toate cifrele mai bune decat Hertha.…

- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a terminat la egalitate, scor 2-2 , partida disputata pe teren propriu, cu Hertha Berlin, prima din noul sezon din Bundesliga. Bavarezii au inceput bine meciul iar Robert Lewandowski a inscris in minutul 24 primul gol al noii editii de campionat.

- Transferul lui Sane de la Liverpool la Bayern Munchen este pus sub semnul intrebarii. Atacantul in varsta de 23 de ani s-a accidentat in meciul din Supercupa Angliei dintre Liverpool și Manchester City.Jucatorul german a facut parte din "primul 11" creionat de Pep Guardiola, dar in minutul…

- Bayern Munchen a castigat amicalul de lux cu Real Madrid, disputat in Statele Unite, scor 3-1. In meciul de la Houston, Tolisso a inscris primul gol in minutul 15, iar dupa pauza Lewandowski si Gnabry si-au trecut si ei numele pe lista marcatorilor.

- Mario Mandzukic, 33 de ani, va fi vandut de Juventus și se intoarce in Bundesliga, unde e dorit de Bayern Munchen și Borussia Dortmund. Cinci ani a stat Mario Mandzukic departe de Germania. A plecat in 2014, la un an dupa ce caștigase Liga Campionilor cu Bayern, care l-a vandut atunci cu 22 de milioane…

- Vasile Miriuța (50 de ani), fost fotbalist in Germania, a vorbit despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi in Bundesliga, la Bayern Munchen. Nemții au anunțat in presa ca Bayern Munchen este interesata de Ianis Hagi (DETALII AICI), dupa ce a aparut informația conform careia acesta s-ar afla in negocieri…

- Prestatiile acestuia l-au adus in atentia lui Bayern Munchen. Presa din Germania scrie ca directorul sportiv al campioanei din Bundesliga a fost prezent pe arena din Bologna pentru a urmari partida tricolorilor cu elevii lui Stefan Kuntz, iar acesta a ramas impresionat de Ianis Hagi. Si Borussia Dortmund…

- Bayern Munchen a trecut, la Berlin, de RB Leipzig, scor 3-0, in finala Cupei Germaniei. Golurile au fost marcate de Lewandowski '29, '85 și Kingsley Coman '78. Bayern Munchen s-a incununat saptamana trecuta in Bundesliga. Echipa lui Niko Kovac nu mai caștigase Cupa din 2016. Bayern Munchen, campioana…