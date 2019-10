VIDEO Prințul Harry, în lacrimi la o ceremonie de premiere Emoțiile au pus stapânire pe Ducele de Sussex marți în timp ce ținea un discurs în cadrul evenimentului de decernare a premiilor WellChild. Prințul vorbea despre ce a simțit anul trecut când se afla în același loc și când era singurul care știa ca va deveni tata, scrie CNN.



&"Îmi amintesc ca îi strângeam mâinile lui Meghan atât de tare în timpul decernarii premiilor&", a spus el. &"Ne gândeam amândoi cum va fi atunci când vom deveni parinți și ce vom putea face sa ne protejam și ajutam copilul daca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

