- Medicul impostor a ajuns, miercuri seara, la Sectia 4 de Politie, unde va fi audiat de procurori si politisti. Barbatul a fost adus de la Arad, fiind suspectat de mai multe fapte, printre care inselaciune.Totul a iesit la iveala dupa o investigatie a jurnalistilor de la Libertatea, in care…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de polițiștii de frontiera de la Curtici, județul Arad, in timp ce incerca sa fuga din țara.Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera, miercuri, ...

