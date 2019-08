Stiri pe aceeasi tema

- Orasul din sudul Chinei, care se confrunta cu cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa in 1997 de catre Londra, a cunoscut deja opt weekenduri consecutive de manifestatii urmate din ce in ce mai des de confruntari intre mici grupuri radicale si fortele de ordine.In urma ciocnirilor…

- Peste 80 de pui de tigru siberian au venit pe lume in prima jumatate a acestui an in cel mai mare centru pentru reproductia acestei specii, relateaza joi Xinhua. Unii dintre puii nascuti in acest an sunt deja capabili sa gaseasca singuri hrana si sa consume carne, a declarat Liu Dan, inginer sef in…

- Furia populației crește în Hong Kong, dupa atacurile brutale împotriva manifestanților pro-democrație lansate de agresori suspectați ca ar face parte din temutele triade, violențe soldate cu zeci de raniți și care agraveaza criza în care a cazut fosta colonie britanica, scrie AFP.Valul…

- Beijingul a denuntat cu fermitate luni atacul comis cu o zi inainte asupra Biroului de legatura al guvernului central din Hong Kong de catre manifestanti antiguvernamentali, invocand acte "absolut intolerabile" si cerand "pedepsirea vinovatilor", relateaza AFP. Fosta colonie britanica,…

- Simon Yam, 64 de ani, cunoscut pentru rolul din "Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life", se afla la terapie intensiva intr-un spital din Hong Kong dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale si "ramane in stare critica", a precizat publicatia citata. Un barbat l-a atacat sambata…

- Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului Hong Kong cu prilejul implinirii a 22 de ani de la retrocedarea fostei colonii britanice Chinei, scrie Agerpres. Cateva zeci dintre ei au intrat in hemiciclul Consiliului Legislativ si au desfasurat aici drapelul…

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP. Liu Xiaoming este asteptat in cursul zilei la minister, a precizat…

- Zeci de mii de locuitori din Hong Kong au ieșit pe strazi pentru a protesta fața de o lege care ar fi permis extradarea cetațenilor catre China. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari…