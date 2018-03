Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de…

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Primaria municipiului Suceava vrea sa acceseze un credit de 25 de milioane de lei pentru realizarea a 11 proiecte de investitii, printre care si lucrarile de reabilitare a monumentului ecvestru ”Stefan cel Mare” din oras, cel mai inalt monument din tara.

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- Consilierul personal al lui Nicolae Robu, primarului municipiului Timisoara, Catalin Iapa, doctorand la Universitatea Politehnica, face parte din comisia nou-infiintata la nivelul Primariei Timisoara, o Comisie de etica ce va monitoriza activitatea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana.…

- Prin ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale au fost aprobate cererile de finanțare de la bugetul de stat pentru construirea a zece sali de educație fizica școlara in patru orașe și șase comune. Una dintre aceste sali va fi construita la Campina pentru Școala Gimnaziala "Ion Campineanu". Obiectivul…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Pe fondul continuarii volatilitatii politice,…

- "In total, limita de finantare in cadrul garantiilor Uniunii Europene a fost suplimentata cu 5,3 miliarde de euro. Din acestea, 3,7 miliarde de euro sunt destinate proiectelor in domeniile public si privat care furnizeaza un raspuns strategic la cauzele imigratiei", precizeaza Consiliul Uniunii Europene.Proiectele…

- Primaria Marașești a obținut finanțare de la Ministerul Mediului pentru un proiect destinat cetațenilor care locuiesc la case, in special in satele aparținatoare orașului, respectiv construcția unei stații de compost, pentru depozitarea și gestionarea gunoiului de grajd din gospodarii.…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) vrea sa acorde peste 90 de milioane de lei pentru construirea unor sali de sport la cinci unitati scolare din sectorul 6. Proiectul va fi supus votului in sedinta CGMB de joi. „Se aproba preluarea de catre Municipiului Bucuresti a documentatiilor tehnico-economice,…

- Transelectrica poate face fata cresterii viitoare a cererii pe zona urbana daca isi indeplineste planul de dezvoltare, iar fara realizarea unor investitii nu vom reusi sa optimizam functionarea locala si regionala a sistemului,a declarat Corina Popescu, presedinte directorat Transelectrica la …

- Proiectul depus pe fonduri europene pentru reabilitarea secției Maternitate-Pediatriei- Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare. Intitulat “Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul presupune investiții de aproximativ…

- Acest lucru poate fi observat si analizand estimarile pentru bugetul de investitii pe anii urmatori: 393 milioane lei in 2019 si 1,4 miliarde lei in 2020, banii urmand a fi asigurati din fonduri de coeziune. „ApaVital va depune spre aprobare in anul 2018 aplicatia de finantare, urmand ca, dupa aprobare,…

- Proiectul ce vizeaza Centura municipiului Targoviște, este un proiect vital, de importanța strategica atat pentru municipiul Targoviște dar și pentru județul Dambovița dar care de ani buni nu se mai mai finalizeaza. Administrația condusa de edilul Cristian Stan a facut și face tot ce se poate …

- Prima editie a acceleratorului Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities, realizat de Techstars impreuna cu Ginco, a selectat proiectul romanilor de la The Pole Society.

- POR 2014-2020: 2.1B – INCUBATOARE DE AFACERI – CARE SUNT ACȚIUNILE SPRIJINITE IN CADRUL PRIORITAȚII DE INVESTIȚII? Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica, impreuna cu viceprimarii Sorin Apostoliceanu si Laurentiu Zidaru, a susținut astazi o conferința de presa in care a prezentat pe larg proiectul de buget pentru anul in curs. Din totalul de 332.739.000 de lei, 287.215.000 lei sunt venituri proprii. Nivelul cheltuielilor…

- Aladin Georgescu, presedintele Consiliului Judetean Mehedinti, s-a deplasat la inceputul saptamanii in comunele Oprisor, Voloiac si Vladaia, unde primarii acestor localitati au semnat contractele de finantare pentru obiectivele de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala. „Primarii…

- Primaria a finalizat documentația pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic din centrul municipiului, de pe strada Marașești. Aceasta va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Consiliului Local. In total, consolidarea celor cinci blocuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Marius Bilașco (36 de ani) se menține intr-o forma de invidiat. Deși a renunțat la fotbal in urma cu aproape șase ani, acesta le da clasa multor staruri aflate inca in activitate. Jucatori precum Denis Alibec sau Constantin Budescu ar vrea sa arate precum…

- Compania Nationala de Investitii va aloca opt milioane de lei pentru consolidarea Manastirii Sucevita, aflata pe lista monumentelor istorice. Proiectul vizeaza consolidarea si reabilitarea bisericii, a turnului clopotnitei, a turnului sud – vest si a zidului de incinta ale manastirii. Valorea proiectului…

- Prima sala de sport a Colegiului Comercial „Virgil Madgearu" din Targu Jiu va fi receptionata joi, 25 ianuarie. Cladirea a fost construita de la zero, finantarea fiind asigurata de Compania Nationala de Investitii. Investitia...

- Viceamiralul r Petre Zamfir va primi titlul de comandor al Ordinului Militar de Romania in cadrul unei festivitati ce va avea loc maine, 24 ianuarie 2018, de la ora 12.00 la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" Filiala Constanta. Nascut in 1923, in comuna Chioara judetul Ialomita, a absolvit…

- Fotocredit: Toyota Toyota a anunțat noi investiții in fabrica pe care o deține la Valenciennes, in Franța. Cifrate la circa 300 de milioane de EURO, noile investiții vor permite asamblarea viitoarelor modele dezvoltate pe arhitectura TNGA (Toyota New Global Architecture). Astfel, in urmatoarele…

- V. Stoica La mijlocul lunii ianuarie, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia erau semnate 123 de contracte de finanțare cu instituții publice sau cu firme provenite din cele șapte județe componente ale regiunii din care face parte și județul Prahova. Potrivit reprezentanților ADR…

- Fermierii doljeni pot accesa, in aceasta perioada, fonduri europene pe doua submasuri menite sa ii ajute sa se dezvolte. Este vorba de submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri“, precum și submasura 4.1a „Investiții in exploatații pomicole“ din cadrul Programului Național ...

- Municipalitatea a semnat contractele pentru realizarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru constructia sau reabilitarea a patru sali de sport la patru institutii de invatamant din Brasov.

- Punctul 20 din lista de 'obiective de investitii' a 'Proiectului de buget a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018', postat pe pagina de internet a municipalitatii, prevede ca suma necesara pentru finalizarea studiilor de fezabilitate privind construirea metroului se ridica la 10.000.000 de lei.…

- Municipiul Bacau a primit finantare pentru proiectul care vizeaza realizarea rezervei de apa din oras. Contractul de finantare a fost semnat de viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, la Bacau.Fondurile alocate sunt in valoare…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul sedintei extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Nationale de Investitii a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din tara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Consiliul Judetean (CJ) Buzau a aprobat joi, intr-o sedinta extraordinara, trecerea in administrarea autoritatii centrale a unui teren pe care va fi construita, prin Compania Nationala de Investitii, o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati, cu

- Masura a fost aprobata in sedința extraordinara din aceasta dimineața, find un pas necesar din punct de vedere legal, intrucat lucrarile vor fi derulate de catre Compania Naționala de Investiții. In aceasta dimineața a fost facut nu nou pas inainte in cadrul proiectului ce vizeaza construirea la…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la nivelul…

- Un accident rutier s-a produs vineri seara pe DJ 202, in afara municipiului Ramnicu Sarat. Potrivit poliției, patru copii au fost raniți dupa coliziunea dintre un autoturism și un atelaj condus de un caruțaș aflat sub influența bauturilor alcoolice. Din primele verificari ale polițiștilor, un conducator…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat joi faptul ca s-a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de…

- AFIR anunța lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul PNDR 2020. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va desfașura in perioada 8 ianuarie 2018, ora 9.00 – 11 mai 2018, ora 16.00. Fondurile europene…

- Ministerul Transporturilor a obtinut avizele favorabile de la Ministerul de Finante si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 21 2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor.Hotararea care urmeaza sa intre pe ordinea…

- Anul 2018 se anunta unul al schimbarilor la nivelul Guvernului. Prima zi de lucru a adus deja o demisie. Doina Pana, Ministrul Apelor si Padurilor a renuntat la functie, aceasta invocand motive medicale in luarea acestei decizii. Interesant este faptul ca Liviu Dragnea a vorbit inca de la finalul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat, sambata, pe SEAP, o licitatie pentru lansarea unei campanii pentru promovarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene, care presupune crearea si difuzarea unor spoturi de animatie 3D, valoarea fara TVA fiind de peste 13 milioane de lei.Citeste…

- Serviciile culturale și cele ce țin de petrecerea timpului liber sunt importante pentru comunitate, considera primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Acesta a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, cateva dintre rezultatele activitații instituțiilor culturale…

- Sala Auditorium din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii a gazduit, miercuri, o conferinta in cadrul careia a fost semnat contractul de finantare pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020“, proiect cofinantat din…

- Perspectiva de rating a municipiului Alba Iulia a fost scazut, de la „pozitiva” la „stabila”, potrivit unui comunicat Moody’s Investors Service. Modificarea a fost data in contextul planului municipiului de a accelera cheltuielile de investitii. Pe termen lung, a fost confirmat ratingul „Ba1”. A fost…

- Ministerul Energiei a autorizat plata primei cereri de rambursare prin Planul National de Investitii (PNI), de la infiintarea acestuia, in 2013. Suma, in valoare de 6,2 milioane de lei, va fi platita catre Complexul Energetic Oltenia in calitate de beneficiar. Aceasta plata va fi facuta in baza unui…