Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei raportari a societatii Electrica, in acest moment este intrerupta furnizarea energiei pentru 16.300 de abonați din 70 de localitați situate in zona de campie a județului Buzau.

- Drumul național 18, porțiunea cuprinsa intre Sighetu Marmației și Moisei, incepe sa aiba unele probleme. Din aceasta cauza șoferilor le este recomandat de catre Serviciul Rutier Maramureș sa manifeste maxima atenție, pentru a nu exista probleme nedorite. Atenție trebuie și pentru DN17C, care leaga…

- "Este o partida importanta cu un adversar bun, care sezonul trecut ne-a pus mari probleme. Am avut intotdeauna meciuri dificile cu ei, mai ales cele din deplasare. Trebuie sa fim pregatiti si concentrati la maximum pentru a castiga cele trei puncte. Va fi un meci de lupta. Am pierdut titlul la Iasi,…

- Motanul Larry de la resedinta prim-ministrului britanic a fost pus intr-o situatie dificila, marti, cand a ramas pe dinafara, in ploaie. Lui i-a venit in ajutor politistul care facea de garda.Dupa un schimb de priviri, politistul a mers la usa, a batut, iar aceasta a fost deschisa si Larry…

- Odata cu apariția primelor ninsori, apar și probemele la Șureanu. Sambata dimineața, o mașina a unui grup de turiști a derapat pe o porțiune de drum cu gheața și a ajuns direct in șanț. Din momentul in care ninsoarea și frigul iși fac simțita prezența la Șureanu, apar și problemele cu care proprietarii…

- Probleme mari pentru toți romanii care stau la casa! Parlamentarii vor sa adopte un proiect de lege care ii lovește in plin. Potrivit respectivei propuneri de act normativ, proprietarii risca amenzi usturatoare, daca nu fac asta.Mai exact, toți romanii care stau la casa vor fi obligați sa... Citește…

- Subiect de campanie electorala USL in 2012 / Cum a fost uitat de autoritati un pod de pe DN10 care trebuia demolat inca de acum opt ani Mii de soferi isi risca vietile zilnic, atunci cand traverseaza podurile din Romania. Sunt mai bine de 34 de astfel de constructii, in care nu s-a mai investit niciun…

- Mirel Radoi și Ianis Hagi au susținut azi conferința de presa inaintea meciului cu Țara Galilor de la Cluj, care e maine, de la ora 19:00, in direct la ProX și liveTEXT pe GSP.RO. Selecționerul U21 e convins ca toți ochii vor fi pe echipa sa, in dauna naționalei de seniori. "Cred ca trebuie sa am același…