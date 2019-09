VIDEO: Copii traumatizați după ce și-au văzut tatăl bătut şi călcat în picioare Un individ care a lovit cu pumnii si picioarele un vecin in fata blocului de fata cu copii lor a fost incatusat de catre politisti si bagat dupa gratii ca sa se linisteasca. Bataia a avut loc sambata in cartierul Alexandru si a fost filmata partial de catre un vecin. Filmarea a aprins spiritele pe conturile de socializare, iar politia s-a autosesizat. Doi copii au ramas cu traume dupa ce si-au vazut tatal lovit cu salbaticie. Incidentul a avut loc la orele amiezii, atu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

