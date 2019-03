Stiri pe aceeasi tema

- Atta Elayyan, portarul selectionatei de fotbal in sala (futsal) a Noii Zeelande, se numara printre persoanele ucise in atacurile teroriste comise vineri in doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch, a anuntat Federatia de fotbal din aceasta tara (NZF), citata de agentia EFE. Federatia a primit…

- In atacurile de la moscheile din Christchurch au murit 49 de persoane, una dintre victime fiind portarul nationalei de futsal a Noii Zeelande, Atta Elayyan.“New Zealand Football este profund intristata de vestea mortii internationalului de futsal Atta Elayyan. Portarul in varsta de 33 de ani,…

- UPDATE, 17.02.2019, ora 06:40 Politia din Noua Zeelanda a anuntat ca numarul mortilor, in urma atacului de vineri, de la doua moschei din orasul Christchurch, a ajuns la 50 de persoane. Anuntul a fost facut de comisarul politiei din Noua Zeelanda, Mike Bush, care a adaugat ca s-a confirmat ranirea…

- Brenton Harrison Tarrant, autorul atentatelor la doua moschei din Christchurch intenționa sa continue masacrul, inainte sa fie arestat de poliție, la 36 de minute dupa primul apel de urgența, a declarat Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, informeaza cotidianul The Guardian citat de mediafax.Vezi…

- Vineri, Putin a trimis o telegrama in care a exprimat condoleanțe prim-ministrului Noii Zeelande, Jasinde Ardern, in legatura cu atacul terorist din orașul Christchurch, subliniindu-și speranța ca toți cei implicați vor suferi o pedeapsa bine meritata.

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua. "Este o...

- Rusia a anunțat ca mingea de foc vazuta pe cerul Noii Zeelande sambata a fost unul dintre sateliții sai militari, care a ars in timp ce reintra in atmosfera, noteaza Guardian. Traiectoria satelitului arzand a fost surprinsa de camerele TV de la un meci de cricket dintre Noua Zeelanda și Sri Lanka in…