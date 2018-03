Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Braila a fost retinut pentru 24 de ore pentru tentativa de omor, dupa ce a injunghiat un tanar de 21 de ani, fapta produsa pe o strada principala din municipiul Braila, potrivit unui comunicat de presa remis luni de IPJ Braila. Un martor a sunat la 112 si a anuntat ca pe Calea Calarasilor…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Potrivit purtatoarului de cuvant al IPJ Arges, inspectorul principal Madalin ...

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brașov, in urma unei altercații cu un alt barbat. Agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict care a izbucnit in mod spontan, potrivit News.ro, care citeaza reprezentanții Poliției Brașov. „Evenimentul a fost semnalat prin 112 de…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.Reprezentantii Politiei Brasov au anuntat ca un barbat a fost injunghiat,…

- De cateva secunde a avut nevoie un hot din Alba Iulia, marți seara, ca sa fure un telefon mobil de la un barbat. Victima, un barbat din Alba Iulia, a scris o postare pe facebook imediat dupa incident, declarand ca, marți seara, in timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, o persoana…

- Politistii din Abrud l-au identificat pe un barbat din Alba Iulia ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de „insusirea bunului gasit”. Acesta ar fi gasit un telefon mobil si nu l-a predat, in termen de 10 zile, celui ce l-a pierdut sau autoritatilor. La data de 6 martie a.c., politistii de investigatii…

- Ieri, 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un tanar de 30 de ani din Slivilești a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior pus sub control judiciar sub acuzația de furt calificat. Potrivit poliției, acesta ar fi sustras un autoturism ce aparține unui barbat, de 37 de ani, din comuna Vagiulesti, care se afla parcat pe strada Minerului, din…

- Sambata, 24 februarie 2018, in jurul orei 16.30, politistii din Abrud l-au depistata pe un barbat de 44 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Detunata din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un accident rutier a fost anunțat aseara, in jurul orei 18.40, in orașul Odobești. O persoana a fost ranita in urma evenimentului rutier, fiind conștienta. O ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani a ajuns la fața locului pentru a acorda primul ajutor. Potrivit informațiilor, victima,…

- Primul incident a avut loc pe strada Bartholomew, situata in zona Camden din Londra. Politia a constatat decesul unui barbat, marti seara.Dupa doar doua ore, un alt barbat a fost injunghiat mortal pe strada Malden, tot in cartierul Camden din capitala Marii Britanii.Politia nu…

- Ieri, 19 februarie 2018, in jurul orei 23.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 62 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea o motocicleta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii motociclistului,…

- Un apel la 112 ii anunța pe polițiștii radauțeni despre faptul ca pe o strada din municipiu, un autoturism a intrat intr-un șanț, iar cel de la volan este in stare de ebrietate. Un echipaj de poliție a ajuns in scurt timp pe strada George Enescu, unde a localizat un autoturism al carui șofer, ...

- O soferita care a provocat un accident de circulatie soldat cu ranirea unei femei care traversa strada regulamentar, a parasit locul faptei fara incuviintarea politiei. Aceasta a fost identificata la scurt timp de politisti iar acum este cercetata pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei…

- Ieri, 18 februarie 2018, in jurul orei 03.30, in urma unui apel 112, jandarmii aiudeni au fost informați, despre faptul ca pe strada Axente Sever se afla doua persoane care incearca sa sparga un autoturism. Un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Aiud s-a deplasat la fața locului,…

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- Un hot de telefoane in varsta de 42 de ani care a lovit un iesean de 63 de ani si i-a furat banii si telefonul mobil a fost retinut pentru 24 de ore, pentru infractiunea de talharie calificata. Acesta a fost identificat de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale. „Politistii au identificat…

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- Un incendiul a fost anuntat prin numarul de urgenta 112, la fata locului intervenind doua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj SMURD. "In urma actiunii de stingere a fost gasita o victima decedata, un barbat", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Arges, capitanul Madalina Epure.…

- La data de 13 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 36 de ani, din localitate, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata. Acesta,…

- Astazi, 11 februarie 2018, in jurul orei 00.30, politistii Biroului de Ordine Publica Blaj l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Craciunelu de jos, in timp ce conducea un autoturism pe strada Iuliu Maniu din municipiul Blaj. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica i s-a solicitat testarea…

- La data de 10 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 58 de ani, din comuna Capreni, banuit de savarsirea infractiunilor de braconaj și comercializarea vanatului…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Un barbat de 33 ani, din localitatea Cehei, s-a ales cu dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, dupa ce la inceputul lunii ianuarie, a avut un comportament indecent in fata unei copile de 10 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, fapta a fost sesizata oamenilor…

- Incidentul a avut loc luni în jurul orei 12:45 pe strada Pepineriei, în fata Liceului Tehnologic „Somes” Dej. Din primele informatii, baiatul de 18 ani ar fi trimis mesaje de amenintare catre doua eleve ale liceului, care si-au înstiintat prietenii, doi baieti de 16…

- S-a intamplat marti dupa-amiaza la intersectia strazilor Al. Carnabel cu Episcop Melchisedec Stefanescu. ”Un barbat in varsta de 72 de ani care se afla la volanul unei masini pe strada dr. Al Carnabel, ajuns la intersectia cu strada Episcop Melchisedec Stefanescu nu a respectat semnificatia indicatorului…

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- La data de 21.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Potrivit procurorilor,…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, in jurul orei 21.30, pe strada Piata Baii din Baia de Aries, a fost depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Posaga, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,49 mg/l…

- Un barbat din Constanța a juns in coma la spital dupa ce a traversat printr-un loc nepermis. Un tanar de 30 de ani din Constanța se lupta pentru viața, pe patul de spital, dupa ce a fost lovit, in plin, de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze strada prin loc nepermis și fara sa se asigure in zona…

- Un barbat care s-a urcat baut la volanul unei masini neinmatriculate s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa fuga de politisti. Vineri seara, in timp ce acționa pe un drum comuna din Gura Putnei, la intersecția cu zona denumita popular ”Țurana”, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești…

- Doi tineri din comuna Dumbraveni au fost retinuti 24 de ore in spatele gratiilor, dupa ce au comis o talharie asupra unui barbat din localitate. Ei au fost acuzati de savarsirea infractiunii de talharie calificata, cercetarile fiind continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale a ...

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat miercuri pe raza localitații un barbat de 56 de ani, din municipiul Motru, urmarit internațional, pe numele caruia exista o semnalare emisa de catre autoritatile italiene pentru arestare...

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Un barbat din Poșta Calnau este cercetat de politisti pentru furt de produse agricole. El a fost prins in timp ce transporta porumb recoltat de pe proprietatea unui satean din Macrina. Dupa ce au fost recoltate de hoț, cerealele au ajuns in posesia pagubitului. La data de 13 ianuarie, politisti din…

- Duminica, in jurul orelor 19.20, un conducator auto a ignorat semnificația indicatorului ,,Accesul interzis’’ și a fost surprins de catre o patrula a Poliției Locale circuland pe str. Vasile Goldiș in direcția B-dul Transilvaniei. Polițiștii au constatat ca barbatul de 57 de ani era baut și avea permisul…

- La data de 11 ianuarie, in jurul orei 23:40, pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea alteia. Conform primelor informatii, un barbat, de 34 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Campul Painii, pe…

- Un barbat care se sustragea executarii pedepsei cu inchisoare a fost capturat de politisti pe 9 ianuarie, in cadrul unei razii pentru depistarea persoanelor urmarite, disparute de la domiciliu sau celor care fug de pedepsele privative de libertate.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au retinut pentru 24 de ore un tanar din municipiu, banuit de comiterea unei talharii. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul lui Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, care a fost saltat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la sectie si batut deoarece n-a vrut sa se legitimeze, potrivit APADOR-CH.

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari, au depistat in trafic, un barbat, de 42 de ani, din comuna Negomir, in timp ce conducea un autovehicul, pe D.J. 674 Farcașești, fara a fi inmatriculat sau inregistrat in trafic. In cauza s-a intocmit dosar…

- La data de 4 ianuarie a.c. poliitii din cadrul Poliiei Oraului Ianca lau identificat pe un brbat în vârst de 33 de ani din oraul Ianca bnuit c la data de 3 ianuarie a.c. ora 1730 a deposedato pe o femeie de 38 de ani de telefonul mobil prin violen în timp ce aceasta se deplasa pe o st...

- Sambata, 30 decembrie 2017, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/l alcool…

- La data de 29 decembrie 2017, polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substante Periculoase, Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice și Serviciului Criminalistic, in urma unei razii organizate in cadrul Planului de acțiune ”Foc de artificii 2017”, au identificat un barbat de…

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat, au anunțat autoritațile olandeze. Forțele de ordine au impușcat și reținut un suspect. Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat. Potrivit martorilor, un barbat cu un cuțit in mana a fost reținut de forțele de ordine dupa ce acestea au folosit…

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- Doua femei au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de autoturisme, miercuri, suferind rani grave, pe fondul traversarii neregulamentare a strazii. Primul accident rutier a avut loc in localitatea Bod Sat. Pe strada Brasovului din localitate, o femeie de 80 de ani s-a angajat in traversarea neregulamentara…

- Doua femei au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de autoturisme, miercuri, suferind rani grave, pe fondul traversarii neregulamentare a strazii. Primul accident rutier a avut loc in localitatea Bod Sat. Pe strada Brasovului din localitate, o femeie de 80 de ani s-a angajat in traversarea neregulamentara…