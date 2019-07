Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane înarmate au furat aproximativ 750 de kilograme de aur și alte metale prețioase, în valoare de 30 de milioane de dolari, de pe Aeroportul Internațional São Paulo-Guarulhos din Brazilia, informeaza CNN citat de Mediafax.Hoții au vizat un terminal al aeroportului și se…

- US Open devine, astfel, turneul de tenis cu cele mai mari premii din istorie. Castigatorii la simplu feminin si masculin vor primi cate 3,85 de milioane de dolari (3,43 miloane de euro). In comparatie, la ultimul grand slam, cel de la Wimbledon, Simona Halep si Novak Djokovic au fost premiati cu…

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de…

- O chitara Fender Stratocaster, supranumita "The Black Strat", cu care David Gilmour a cantat Comfortably Numb, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, anunta nme.com.

- Mai multe opere de arta care provin din colectia magnatului japonez din industria modei Yusaku Maezawa au fost vandute cu peste 8 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, joi seara, la New York, informeaza Reuters. Suma obtinuta reprezinta o infuzie de capital…