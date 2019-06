VIDEO – Accident între o motocicletă și o autoutilitară, la Apahida Un accident rutier a avut loc, joi seara, la intrarea in localitatea clujeana Apahida dinspre Reghin. O motocicleta a patruns pe contrasens, intr-o curba, și a lovit o autoutilitara. In urma impactului violent, motociclistul, in varsta de 32 de ani, din Cluj-Napoca, a fost ranit și transportat la spital. Potrivit polițiștilor de la rutiera, bikerul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intr-o curba, cel mai probabil din cauza vitezei. „Azi, ora 21.43, pe D.N. 16, direcția de mers Reghin inspre Cluj-Napoca, un barbat de 32 ani din Cluj-Napoca, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

