Stiri pe aceeasi tema

- Victorie pentru Vali Porcișteanu și Citroen C3 R5 in Raliul Iașului 2019. Cu opt etape programate in 2019, Campionatul Național de Raliuri a revenit la finalul saptamanii trecute in Moldova, pentru o noua competiție pe macadam. Dupa Raliul Moldovei in luna iunie, Raliul Iașului a fost prima cursa din…

- Determinare și incredere pentru DTO Rally Team inaintea Raliului Sibiului. A doua jumatate a sezonului 2019 de raliuri incepe in acest weekend cu o noua cursa, de aceasta data programata intr-o regiune care a reprezentat dintotdeauna unul dintre polii motorsportului in Romania. La doar doua saptamani…

- Un grav accident rutier a avut loc, la miezul noptii, pe DN 39, in zona Statiunii Olimp, din judetul Constanta.Apelantul a anuntat la Dispeceratul Intgrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, ca in zona indicata se afla o masina rasturnata, cu…

- Asupra lui au fost gasite 2.000 de pachete cu tigari fara timbru fiscal. „La data de 11 iulie, politistii Sectiei 2 Iasi au depistat pe raza municipiului Iasi un barbat de 33 de ani, din municipiul Iasi, pasager intr-un autoturism, in timp ce detinea tigarete susceptibile a proveni din contrabanda.…

- In perioada verii, stocurile de sange s-au redus dramatic, iar solicitarile spitalelor nu pot fi acoperite. Centrul de Transfuzii din Iasi face apel la populatie sa vina sa doneze sange. Odata cu perioada concediilor si a vacantei studentilor, numarul de donatori de la Centrul de Transfuzii din Iasi…

- Prognoza meteo 12 iulie. Potrivit meteorologilor, un ciclon mediteranean urmeaza sa se formeze in Marea Neagra, aducand pe teritoriul tarii noastre vijelii puternice. Vineri, vremea se anunta a fi cu soare si nori.

- Catena sustine campionii! DTO Rally Team, echipa sustinuta de Catena, a reusit rezultate excelente in cadrul celei de-a III-a etape a Campionatului Național de Raliuri, ce a avut loc in apropiere de Moinești, pe traseul de concurs de langa Bacau, și pe superspeciala din Onești. Vali Porcișteanu și…

- Vali Porcisteanu si Dan Dobre, castigatori ai Raliului Moldovei. Prima zi a Raliului Moldovei Bacau 2019 a purtat numele echipajului Vali PORCISTEANU/ Dan DOBRE, acestia castigand toate cele patru probe ale zilei. Cu un ecart confortabil echipajul argesean a continuat sa domine si ziua secunda a competitiei…