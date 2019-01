Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si mai multi membri ai Guvernului sau beneficiaza de serviciile SPP, dupa ce au facut cerere in acest sens. Amintim ca inca din prima sedinta de guvern, acum aproape un an, Dancila a anuntat ca ea si ministrii refuza protectia SPP, dupa ce Liviu Dragnea il acuzase pe seful…

- Viorica Dancila are protectie SPP incepand de luni, au confirmat surse politice pentru Adevarul. Decizia premierului vine la un an dupa ce Liviu Dragnea i-a cerut sa renunte la paza si protectie, pe motiv ca seful SPP, generalul Lucian Pahontu, e omul statului paralel. Sursele citate sustin ca razgandirea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat pe 31 ianuarie 2018, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis SPP ca renunta la protectie. „Precizez ca am transmis Serviciului de Protectie si Paza inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune",…

- "Nu eram pregatiți sa suportam o astfel de presiune autocratica" - sub acest titlu-citat, "Le Monde" publica in ediția tiparita pentru 1-2 ianuarie 2019 un interviu cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Interviul este pe aceeași pagina 3 - cea mai citita - in care cotidianul francez…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi ca presedintele Klaus Iohannis ar fi o "papusa" si in acelasi timp un "beneficiar" al statului paralel si ca seful SPP, Lucian Pahontu, ar conduce o grupare de oameni care fac parte din mai multe institutii, avand ca principal obiectiv…

- „Daca mai avea cineva vreo indoiala: OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD, nu in sedintele de Guvern. Liviu Dragnea i-a cerut, astazi, ministrului Justitiei sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale”, scrie Dan Barna pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro. Liderul USR afirma ca,…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a afirmat duminica, referitor la adoptarea unei OUG pe amnistie și grațiere, ca Liviu Dragnea le-a promis-o sponsorilor lui politici, mediatici și financiari.„Așa le-a promis la sponsorii lui. Dar cum așa ii minte de doi ani, eu cred ca-i mai minte puțin. Sponsorii…

- Cota de incredere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, este la pamant (-75%, parere proasta și foarte proasta), dar romanii ar vota tot cu PSD (37%). Premierul Viorica Dancila (PSD) se bucura de o incredere - parere buna și foarte buna - de doar 31%, mai mica decat fostul șef al Guvernului,…