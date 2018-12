Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a suferit șocul vieții cand a aflat ca soțul ei nu era agent secret, așa cum ii spusese, ci avea alte trei soții și 13 copii. Mary Turner Thompson, in varsta de 53 de ani din Edinburgh, credea ca are casnicia perfecta pana ce a descoperit ca soțul ei american, William Allen Jordan, era bigam.…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat pe sotul directoarei de gradinita, acuzat ca a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in fata institutiei la inceputul anului, in conditiile in care aceasta avea un ordin de restrictie impotriva lui, la inchisoare pe viata. Decizia nu este definitiva.

- Un barbat de 42 de ani a supravetuit dupa ce asupra sa au fost trase sapte focuri de arma. Acesta a fost transportat in stare grava, pe 22 noiembrie, de la spitalul din Cantemir la Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”, cu ajutorul Seviciului medical de urgenta AVIASAN.

- Mihaela, romanca in varsta de 40 de ani, a murit intr-un spital din Italia, la doar cateva ore dupa ce a nascut o fetița. Soțul femeii este in stare de șoc, mai ales ca nimeni nu i-a spus concret ceea ce s-a intamplat. Cei doi mai au o fetița in varsta de patru ani. Mihaela si Ioan sunt de loc din Botosani…

- Anul trecut, prezentatoare TV a divorțat de soțul ei, Marius Aciu, duoa 12 ani de casnicie. Chiar daca s-au desparțit, cei doi au ramas prieteni de dragul fiicei lor de 9 ani. Pare ca a trecut foarte mult timp de la divorțul Paulei de soțul ei. De cateva luni, prezentatoarei de 43 de ani i-a revenit…

- Elisabeta Turcu și soțul ei sunt impreuna de 37 de ani și, deși au existat momente dificile intre cei doi, au ramas impreuna, iar artista dezvaluie secretul. Daca pana acum și-a ținut viața personala departe de ochii curioșilor, de data asta, cantareața a facut dezvaluiri neașteptate. „Eu am 37 de ani…

- In perioada 19-31 octombrie 2018, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba invita publicul larg la noi intalniri culturale ce vor avea loc la sediul central al bibliotecii si la Filiala ,,Centrul de zi pentru varstnici”. Proiectele propuse vizeaza publicul din toate categoriile…

- Mihai Caliman (32 de ani), un roman stabilit in Nottingham, in Marea Britanie, care in luna mai a acestui an și-a omorat soția, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Barbatul a filmat-o pe Faye Caliman (30 de ani) cu puțin timp inainte sa o ucida cu 12 lovituri de cuțit. In inregistrare se pot vedea…