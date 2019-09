"Datele recente si indicatorii care estimeaza evolutia economiei - cum ar fi noile comenzi din industrie - nu arata semne convingatoare de redresare a cresterii in viitorul apropiat, iar riscurile negative se mentin", a declarat Draghi, in Comisia pentru afaceri economice din Parlamentul European.



Recent, Banca Centrala Europeana a anuntat relansarea programului de relaxare cantitativa (QE), achizitionand lunar obligatiuni in valoare de 20 de miliarde de euro (22 de miliarde de dolari), incepand cu 1 noiembrie. Acest program se va derula atat timp cat va fi necesar, pentru a intari…