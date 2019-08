Stiri pe aceeasi tema

- Masuri de ultima ora in economie. Ministrul Finantelor a anuntat, in urma cu putin timp, doua masuri foarte importante pentru relansarea economiei si pastrarea tinerilor in tara! Taxarea muncii trebuie redusa, a declarat Teodorovici! In plus, pana la finalul lunii august, Guvernul va avea…

- Lumea banilor este pe cale sa se schimbe radical. Finanțiștii din toata lumea, dar și guvernele și bancile centrale au avut un val de reacții in urma anunțului facut de Facebook. BNR a publicat un punct de vedere legat de apariția noii monede.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7340 lei/euro, 4,2129 lei/dolar, 5,2448 lei/lira sterlina, 4,2801 lei/franc elvetian. Lira sterlina scade pana la cea mai scazuta valoare din 14 ianuarie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de…

- Anunt de ultim moment, aproximativ 18.000 de oameni vor fi dati afara din aceasta companiei in urmatorii trei ani. Se anunta restructurari masive, iar acesta pare sa fie planul final. Totul a fost votat si acceptat la cel mai inalt nivel. Prima banca germana, Deutsche Bank, a anuntat duminica cel mai…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,21%, cel mai scazut nivel din ultimele trei luni, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata news.ro. Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni a stagnat…

- Consumul privat ramane principalul motor al creșterii economice, in urma majorarii salariilor, dar o redresare a investițiilor este puțin probabila; un alt motiv de ingrijorare este perspectiva deteriorarii exportului, releva minuta sedintei de politica monetara a CA al BNR, publicata miercuri.Citește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,28%, cel mai scazut nivel din ultimele sase saptamani, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicele a scazut la 3,29%. Miercuri,…

- Indicele ROBOR la trei luni a scazut, marti, la 3,29%, cel mai scazut nivel din 2 aprilie, cand a fost 3,23%. Totodata, indicele ROBOR la sase luni a scazut la 3,39%. BNR a publicat, recent, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a inlocuit…