- Cetatenii romani din Marea Britanie vor fi foarte bine protejati prin Acordul Brexit, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, care a participat la Consiliul European de la Bruxelles. "Vestea foarte buna, legata de ce am discutat ieri, este ca am ajuns la un Acord pe Brexit pe intelegerea discutata.…

- "Vestea foarte buna, legata de ce am discutat ieri, este ca am ajuns la un Acord pe Brexit pe intelegerea discutata. Din punctul nostru de vedere (...) nu sunt probleme cu textul la care am ajuns", a declarat seful statului. Intrebat daca cetatenii romani din Marea Britanie vor fi protejati…

- 'Pentru romanii din Marea Britanie inseamna si ce a insemnat si prima forma si ar fi foarte bine daca de data aceasta am ajunge la o intelegere care pe urma se pune in practica. In acord, lucrurile care au fost negociate si acceptate de ambele parti nu s-au schimbat, ele au fost pastrate, ceea ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca acordul privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar anuntat joi nu schimba nimic in ceea ce ii priveste pe romanii din Marea Britanie si s-a declarat optimist ca acest acord va fi aprobat in Consiliul European.

- Ambasada Marii Britanii la Bucuresti (British Embassy Bucharest) a transmis ca asteapta din partea Guvernului ca, in cel mai scurt timp, sa prezinte prevederile aplicate cetatenilor britanici din Romania in cazul unui Brexit fara acord. Solicitarea vine in contextul in care guvernul britanic…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca a discutat la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, despre eliminarea vizelor pentru cetatenii romani.”Este o chestiune la care ne gandim”, a spus presedintele american cu privire la eliminarea vizelor pentru cetatenii romani in SUA, potrivit…

- De pe scena Consiliului National al PNL, dupa un discurs care a durat peste o jumatate de ora, președintele țarii și, totodata, candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, a promis romanilor ca daca va obține un nou mandat, nu va numi un guvern care nu-i impartașește viziunea unei Romanii “funcționale…