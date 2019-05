Vesti bune pentru parinti! Alocatiile pentru copii au fost virate in conturi. Ce valoare au acestea de luna aceasta Incepand cu aceasta luna a fost efectuata plata alocatiilor majorate pentru copii. Noile niveluri ale acestui ajutor social au intrat in vigoare in aprilie, conform OUG 9 2019, dar plata se face incepand cu luna mai. Astfel, alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, de 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani si de 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

