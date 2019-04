«Vestele galbene» din nou pe străzile marilor orașe ale Franței . Strasbourgul – capitala episodului de sambata, al 24-lea de la declanșarea mișcarii (corespondența din Strasbourg) Purtatorii «vestelor galbene» s-au mobilizat sambata din nou pentru a protesta fața de politica economica și sociala promovata de administrația Emmanuel Macron. Masurile anunțate de acesta la conferința sa de presa de joia trecuta, in care a dorit – se pare, fara succes – sa raspunda la problemele care de atatea saptamani au scos in strada zeci de mii de manifestanți din Paris și marile orașe ale Franței, dar și la doleanțele exprimate de cetațeni in cadrul marilor dezbateri organizate… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

