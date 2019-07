Veste EXCELENTĂ pentru preșcolarii din Sectorul 1 Incepand de astazi, circa 1.000 de copii din Sectorul 1 vor putea beneficia, gratuit, de 8 gradinițe de vacanța. Este cel de-al doilea an in care Primaria Sectorului 1 finanțeaza Programul „Gradinița de Vara”, astfel incat copiii beneficiaza de mancare, de cursuri opționale ei de indrumarea educatorilor, fara ca parinții sai trebuie sa plateasca. Proiectul ofera 750 de locuri finanțate de catre Autoritatea Locala, dar, fiindca majoritatea copiilor pleaca și in vacanța cu parinții, prin rotație, pot beneficia de acest program circa 1.000 de copii. Costul programului este de 1,8 milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de deputați și senatori a depus in Parlament un proiect de modificare a Legii 248/2015, care iși propune sa creasca numarul copiilor din familii cu venituri reduse care sunt sprijiniți sa mearga zi de zi la gradinița, un proiect dezvoltat la inițiativa Asociației Reality Check, in urma unei…

- Preșcolarii de la CSEI „Elena Doamna” din Focșani au participat la Concursul Regional „Copilaria in pași de dans”, ediția a IV-a, care s-a desfașurat la Gradinița cu P.P. Nr. 18 Focșani. Coordonatoarele proiectului au fost cadrele didactice Loredana Avram, Alina Brumaru și Veronica Necula. Conform datelor…

- Copiii care frecventeaza gradinita din satul Parlita, raionul Ungheni, vor avea de acum incolo conditii mai bune. Acoperisul si fatada cladirii au fost renovate, iar curtea institutiei reamenajata.

- Prescolarii de la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 1 Odobesti au primit vizita elevilor de la Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti, care au mers la prichindei cu daruri in preajma sarbatorilor de Paste. Bucuria s-a citit pe chipul tuturor. Si pe cel al elevilor, profesorilor, dar si pe cel…

- Parinții care vor sa-i duca la gradinița pe cei mici in anul școlar urmator trebuie sa se ocupe de inscrierea copiilor in invațamantul preșcolar imediat dupa sarbatori. Primele vor fi inregistrate cererile de reinscriere și abia apoi, in limita locurilor ramase, cele pentru copiii care vor merge la…

- Asociația “Fiii Comunei Obilești” impreuna cu preotul Parohiei Obilești, parintele Ionuț George Bari, au mers vineri la Gradinița nr. 1 Bordeasca pentru a-i bucura pe micuți cu daruri in perioada Sarbatorilor Pascale. Prin efortul mai multor oameni inimosi au fost impartite jucarii, materiale didactice,…

- Prescolarii gradinitei Numarul 3 cu program prelungit, Filiasi insoțiți de educatori și parinți au trecut ,marti, pragul redacției Gazetei de Sud. Plini de curiozitate, micuții au invațat cat de interesanta e lumea presei. Copiii au aflat cu acest prilej ...

- O scoala foloseste catalogul virtual, o aplicație pe telefon cu ajutorul careia parintii afla in timp real care este comportamentul copiilor la școala, daca au lipsit sau ce note au luat. Proiectul pilot se numește „Note in catalog”. Conducerea școlii „Tudor Vladimirescu” din Pitești a decis sa implementeze,…